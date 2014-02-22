Политика

Колония, в которой сидела Тимошенко, отдала за нее 40,6% голосов

Мещерякова Ольга 02 апреля, 13:38

Из 271 избирателей, принявших участие в голосовании на очередных выборах президента Украины 31 марта на спецучастке №631375, расположенном в Качановской исправительной колонии (Харьков), более 40% проголосовали за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

По результатам голосования, опубликованным на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, за Тимошенко отдали голоса 110 человек (40,6%). На втором месте со значительным отрывом Владимир Зеленский. Его поддержали 68 человек (25,1%). За нынешнего президента Петра Порошенко проголосовали 20 избирателей (7,4%).

Напомним, 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С 30 декабря 2011 года она отбывала наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове.

22 февраля 2014 года Тимошенко была освобождена, после того как Верховная Рада проголосовала за ее освобождение.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с зарубежных избирательных участков. Наибольшую поддержку по результатам выборов 2019 получил Петр Порошенко, который набрал 38,93% голосов.

Тем временем, букмекеры ставят на победу Зеленского во втором туре.

Обработаны 99,02% протоколов: у Зеленского 30,23%, у Порошенко 15,92%
02 апреля
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,23% и 15,92% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 99,02% протоколов через информационно-аналитическую систему "Выборы"...
Колония, в которой сидела Тимошенко, отдала за нее 40,6% голосов
02 апреля
Из 271 избирателей, принявших участие в голосовании на очередных выборах президента Украины 31 марта на спецучастке №631375, расположенном в Качановской исправительной колонии (Харьков), более 40% проголосовали за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко...
Зарубежные участки проголосовали за Порошенко
02 апреля
Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с зарубежных избирательных участков. Наибольшую поддержку по результатам выборов 2019 получил Петр Порошенко, который набрал 38,93% голосов...
Букмекеры ставят на победу Зеленского во втором туре
01 апреля
Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin, возобновила прием ставок на выборы президента после связанного с первым туром перерыва: ставки на победу Владимира Зеленского выросли с 1,8 к 1 до 1,22 к 1, Порошенко - снизились с 2,5 к 1 до 4 к 1...
ЦИК обработала больше 90% протоколов: у Зеленского 30,25%, у Порошенко 15,95%
01 апреля
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,25% и 15,95% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 92,09% протоколов Центральной избирательной комиссией...
Канадские наблюдатели признали первый тур честным и свободным
01 апреля
Канадская неправительственная организация CANADEM, которая входит в число наблюдателей на выборах президента, оценила первый тур президентской гонки. Глава наблюдательной миссии организации в Украине Ллойд Аксуорти заявил, что голосование прошло честно и свободно...
В одесский порт вошли корабли НАТО
01 апреля
В порт Одессы 1 апреля зашли два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО. Фрегат Королевских Военно-морских сил Канады «Торонто» и фрегат ВМС Испании «Санта Мария» прибыли в Одессу после патрулирование в Черном море...
Военные на передовой проголосовали за Зеленского и Порошенко
01 апреля
По результатам выборов 2019, в зоне проведения операции объединенных сил лидерами первого тура, как и по всей Украине, стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко во время пресс-конференции...
Обработано 70,03% протоколов: у Зеленского 30,45%, у Порошенко 16,19%
01 апреля
На выборах президента Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,45% и 16,19% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 70,03% протоколов Центральной избирательной комиссией...
Штат Луизиана признал Голодомор геноцидом украинского народа
29 марта
Американский штат Луизиана признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа, сообщает посольство Украины в США. «Вслед за десятком американских штатов губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс издал прокламацию о чествовании 85-годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине», - говорится в сообщении...
Всех задержанных крымских татар оккупанты вывезли в Ростов
29 марта
Российские силовики вывезли задержанных 27-28 марта в аннексированном Крыму крымских татар на территорию РФ, заявил адвокат Эмиль Курбединов. «Действительно, всех задержанных, 23 человека вывезли из Крыма...
Представители США и ЕС называют неопределенность на украинских выборах свидетельством демократии
29 марта
Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли и посол США в Украине Мари Йованович заявили, что неопределенность на украинских выборах президента - это прямое свидетельство демократии...
ЦИК: никаких штампов «выбыл» в бюлетенях не будет
29 марта
На выборах президента 31 марта в бюллетенях будут имена 39 кандидатов. Ставить штамп «выбыл» напротив имен кандидатов, которые отказались от предвыборной гонки после 7 марта (последний срок отмены регистрации), не будут...
Билецкий: «Нацдружинники» будут наблюдателями на выборах
29 марта
Члены «Национальных дружин» будут присутствовать на участках во время выборов президента 31 марта как официальные наблюдатели. Об этом заявил лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий в эфире телеканала «1+1»...