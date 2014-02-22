Колония, в которой сидела Тимошенко, отдала за нее 40,6% голосов

Из 271 избирателей, принявших участие в голосовании на очередных выборах президента Украины 31 марта на спецучастке №631375, расположенном в Качановской исправительной колонии (Харьков), более 40% проголосовали за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

По результатам голосования, опубликованным на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, за Тимошенко отдали голоса 110 человек (40,6%). На втором месте со значительным отрывом Владимир Зеленский. Его поддержали 68 человек (25,1%). За нынешнего президента Петра Порошенко проголосовали 20 избирателей (7,4%).

Напомним, 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С 30 декабря 2011 года она отбывала наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове.

22 февраля 2014 года Тимошенко была освобождена, после того как Верховная Рада проголосовала за ее освобождение.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с зарубежных избирательных участков. Наибольшую поддержку по результатам выборов 2019 получил Петр Порошенко, который набрал 38,93% голосов.

Тем временем, букмекеры ставят на победу Зеленского во втором туре.