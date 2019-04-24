Команда Зеленского осудила закон про выдачу российских паспортов на Донбассе

Россия подтвердила свой статус государства-оккупанта на территории неподконтрольных украигнскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей подписанием закона об упрощенной процедуры выдачи российских паспортов.

Такое мнение выразила команда будущего президента Украины Владимира Зеленского.

«Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, ведущего против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи - прекращения огня», - говорится в заявлении команды.

У Зеленского отметили, что «Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях».

«Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ», - подчеркнули в команде новоизбранного президента.

Отмечается, что одним из приоритетов Зеленского «будет решение жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержания связей с гражданами Украины на оккупированных территориях».

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который упрощает выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Также Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия хочет легитимизировать оккупацию Донбасса с помощью закона об упрощенной выдаче паспортов жителям оккупационной части Донбасса. Также он призвал международных партнеров Украины расширить санкции против России.