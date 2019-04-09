Политика

Корпорация ВВС выплатит Порошенко 50 тысяч фунтов за клевету

Мещерякова Ольга 09 апреля, 15:32

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, как выиграл суд у телерадиовещательной корпорации ВВС и получит компенсацию за распространение неправдивой информации о нем. Обещанные ему 50 тысяч фунтов стерлингов (1 739 688 гривен) глава государства пообещал перечислисть на нужды украинской армии.

Речь идет о публикации статьи на ВВС, в которой говорилось, что украинская сторона якобы заплатила адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну $400 тысяч за организацию первой встречи с президентом Украины.

«Заседание британского суда закончилось, выходит представитель ВВС и говорит: «Я извиняюсь перед Петром Алексеевичем Порошенко, мы написали неправду. В качестве компенсации выплачиваем 50 тысяч фунтов». Как только я их получу - они будут перечислены украинской армии», - сказал Порошенко в эфире программы «Свобода слова».

По словам Порошенко, это первый случай, когда президент пошел в суд с иском против BBC и победил.

«Пусть ВВС тоже финансирует украинскую армию. И большая сумма - еще больше - для компенсации судебных расходов», - добавил он.

Сам материал был опубликован на сайте ВВС 23 мая 2018 года. В статье ВВС ссылалалась на высокопоставленный источник в Киеве, знакомый с ситуацией. После публикации материала Порошенко подал в суд за клевету.

Президент просил, чтобы Высокий суд Лондона обязал ВВС компенсировать ему убытки за публикацию о платежах за встречу с Трампом. Он просил, чтобы суд обязал ВВС опровергнуть информацию из публикации и запретил распространять ее в дальнейшем. Также он хотел, чтобы СМИ компенсировало ему убытки и судебные расходы. Сумма ущерба в иске не указывалась.

28 марта британская служба BBC извинилась перед президентом Петром Порошенко и пообещала выплатить ему компенсацию за публикацию о его первой встрече с Дональдом Трампом. Тогда Порошенко сказал, что речь идет о 160 тысячах фунтов стерлингов.

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