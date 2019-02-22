Лукашенко готов к диалогу с НАТО

Президент Белоруси Александр Лукашенко заявил о готовности к диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности.

"Как суверенное государство Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - заявил Лукашенко на встрече с курсантами и преподавателями Военной академии, передает БелТА.

Он отметил, что "у Беларуси есть свои интересы, и они должны уважаться партнерами и теми, кто хочет сотрудничать со страной".

В то же время, он подтвердил курс страны на союз с Россией, сколько бы стороны "ни ругались, ни спорили".

"Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили", - сказал Лукашенко.