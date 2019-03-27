Политика

Луценко пообещал завести дело против Медведчука и Бойко

Мещерякова Ольга 27 марта, 13:23

Генеральная прокуратура откроет уголовное производство за незаконное пересечение границы кандидатом в президенты от «Оппозиционной платформы - За життя» Юрием Бойко и главой политсовета партии Виктором Медведчуком.

Такое обещание во время заседания Кабинета министров дал глава ведомства Юрий Луценко, отвечая на вопрос министра внутренних дел Арсена Авакова о том, каким же образом политикам удалось в обход закона и санкций против России из аэропорта Киева прямым рейсом прилететь в Москву и обратно.

«С вашего позволения сообщу о том, что сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку. Тем не менее, производство будет зарегистрировано и соответствующая реакция не заставит себя ждать», - сказал генпрокурор.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в Москве состоялась встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, главы «Газпрома» Алексея Миллера, Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

В рамках встречи глава «Газпрома» заявил о готовности продавать Украине газ на четверть дешевле нынешних цен и продлить транзит через Украину на базе действующего контракта.

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