Политика

Мангер, подозреваемый в организации убийства Гандзюк, попал в реанимацию

Мещерякова Ольга 08 апреля, 19:32

Экс-председатель Херсонского областного совета и подозреваемый в организации убийства местной активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер попал в реанимацию из-за проблем с давлением.

Об этом рассказала пресс-секретарь Херсонского областного совета Галина Ляшевская, пишет Украинская правда.

"Он в больнице. У него гипертонический криз", - сказала Ляшевская.

По ее словам, Мангер лежит в реанимационном отделении в Херсонском областном кардиологическом диспансере с вечера пятницы, 5 апреля.

"Он чувствует себя стабильно", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, 11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля суд взял под стражу Владислава Мангера до 3 марта с залогом 2,5 миллиона гривен. На следующий день его внесли одновременно двое кандидатов в президенты - Александр Вилкул и Илья Кива.

В начале марта суд на месяц отстранил Мангера от должности председателя Херсонского областного совета.

3 апреля суд обязал надеть электронный браслет Мангеру, также он должен был сдать заграничный паспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины. Мера пресечения будет действовать для Мангера почти два месяца - до 1 июня.

Тогда же прокуратура просила взять чиновника под стражу, но суд отказался удовлетворять эту часть ходатайства.

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