Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Украины Петра Порошенко с выходом во второй тур выборов главы государства, отметив честность избирательного процесса.

"Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании. Отмечены честность и состязательность избирательного процесса в Украине", - сообщила пресс-служба президента Украины по итогам телефонного разговора Меркель и Порошенко, который состоялся по инициативе немецкой стороны.

Стороны также обменялись мнениями относительно дальнейших шагов, в частности в рамках Нормандского формата, для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей; освобождения заложников Кремля, а также по реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории оккупированного Донбасса. Обсуждали и дальнейшие контакты на высшем уровне.

Порошенко поблагодарил Меркель за особое внимание к ситуации в Украине.

Напомним, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,25% и 15,95% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 92,09% протоколов Центральной избирательной комиссией.