Политика

Международный трибунал ООН закончил слушания по делу военнопленных украинских моряков

Мещерякова Ольга 10 мая, 17:20

Слушания по делу украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе, завершились в Международном трибунале ООН по морскому праву. Решение обещают объявить 25 мая.

На заседании 10 мая заместительница министра иностранных дел Елена Зеркаль начала свое выступление со слов, что суд с Россией - это единственная форма разрешения спора, поскольку дипломатическими путями вопрос решить не удалось, пишет Европейская правда.

Зеркаль обвинила Россию в нарушении иммунитета военных кораблей, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву.

«Иммунитет военных кораблей является основополагающим в международной системе. Военные корабли и их персонал не могут быть арестованы правоохранительными органами иностранных государств и подвергнуты юрисдикции иностранных судов», - сказала Зеркаль.

Адвокат Джонатан Гимблет, который предоставляет Украине поддержку на слушаниях, опроверг заявление России о провокационном поведении украинских кораблей в Керченском проливе.

Теперь решение о временных мерах против РФ планируют объявить ориентировочно 25 мая.

МИД Украины хочет через международный суд обязать Россию освободить всех 24 украинских моряков. В то же время Россия утверждает, что жалоба Украины «не имеет смысла».

17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем двадцати четырем украинским военнопленным морякам на три месяца. Ранее срок досудебного следствия продлили до августа.

Утром 25 ноября 2018 года украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этой задачи российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. При выходе из Керченского пролива российские суда обстреляли и захватили украинские корабли около Керченского пролива. Всего на трех судах были 24 украинских военных, двое из них сотрудники СБУ. Трое из моряков получили ранения.

Всех украинцев обвинили в незаконном пересечении границы Российской Федерации в Черном море. 29 ноября их вывезли в СИЗО Москвы.

28 марта военнопленный украинский моряк Виктор Беспальченко поженился вместе со своей невестой Татьяной Беспальченко в апреле прямо в СИЗО в дату, назначенную еще до российского плена.

19 марта российские врачи прооперировали раненого пленного украинского моряка Василия Сороку.

12 марта посольство США в Украине обратилось к России с требованием немедленно освободить всех украинских моряков и политзаключенных, а не проводить в отношении них психиатрические экспертизы, нарушая их права.

 

Суд отменил переименование улицы в Херсоне в честь Катерины Гандзюк
10 мая
Херсонский окружной суд отменил решение горсовета Херсона о переименовании улицы в честь активистки Екатерины Гандзюк, сообщает пресс-служба суда. «Решением Херсонского окружного административного суда иск удовлетворен частично, признаны противоправными и отменены соответствующие пункты и разделы решения Херсонского городского совета в части слов «и дополнить раздел «Улицы» названием «ул...
Порошенко пришел на допрос по делу Майдана
10 мая
Президент Украины Петр Порошенко пришел на повторный допрос по делу о расстрелах на Майдане, заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк...
Украинского политзаключенного Кольченко отправили в ШИЗО на майские праздники
10 мая
Украинского политзаключенного Александра Кольченко на длительные майские праздники отправили в штрафной изолятор в связи с предпраздничным «усилением режима», сообщила российская правозащитница Татьяна Щур...
34 судьи, которые признали национализацию Привата незаконной, одновременно заболели
10 мая
Почти все судьи Окружного административного суда Киева, включая главу Павла Волка и судей, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка, не явились на обязательную квалификационную оценку, потому что якобы заболели, сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС)...
Савченко хочет возглавить МИД, или Минобороны, чтоб пригодиться Зеленскому
08 мая
Народный депутат Надежда Савченко заявила, что готова стать главой Министерства иностранных дел или Министерства обороны. Савченко считает, что может быть полезна новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому как руководительница какого из этих ведомств...
Украинского политзаключенного Балуха продолжают держать в ШИЗО
08 мая
Украинского политзаключенного Владимира Балуха продолжают держать в штрафном изоляторе, куда его уже трижды после этапирования отправляли по надуманным причинам, сообщила адвокат Ольга Динзе, которая 7 мая посетила его в исправительной колонии в Тверской области...
Порошенко уволил командующего Нацгвардией
07 мая
Президент Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардией Украины Юрия Аллерова и назначил исполняющим обязанности Николая Балана. «Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины», - говорится в указе президента №196 от 7 мая 2019 года...
Новые судьи Верховного суда принесли присягу
07 мая
Новоназначенные судьи Верховного суда принесли присягу и готовы начать работу. «Наконец-то Верховный суд будет работать почти в полном составе», - сказал президент Петр Порошенко, который присутствовал на событии...
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
06 мая
Действующего президента Петра Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру, сообщил руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. По его словам, вызов касается дела о преступлениях на Евромайдане, пишет Громадське...