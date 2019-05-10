Международный трибунал ООН закончил слушания по делу военнопленных украинских моряков

Слушания по делу украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе, завершились в Международном трибунале ООН по морскому праву. Решение обещают объявить 25 мая.

На заседании 10 мая заместительница министра иностранных дел Елена Зеркаль начала свое выступление со слов, что суд с Россией - это единственная форма разрешения спора, поскольку дипломатическими путями вопрос решить не удалось, пишет Европейская правда.

Зеркаль обвинила Россию в нарушении иммунитета военных кораблей, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву.

«Иммунитет военных кораблей является основополагающим в международной системе. Военные корабли и их персонал не могут быть арестованы правоохранительными органами иностранных государств и подвергнуты юрисдикции иностранных судов», - сказала Зеркаль.

Адвокат Джонатан Гимблет, который предоставляет Украине поддержку на слушаниях, опроверг заявление России о провокационном поведении украинских кораблей в Керченском проливе.

Теперь решение о временных мерах против РФ планируют объявить ориентировочно 25 мая.

МИД Украины хочет через международный суд обязать Россию освободить всех 24 украинских моряков. В то же время Россия утверждает, что жалоба Украины «не имеет смысла».

17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем двадцати четырем украинским военнопленным морякам на три месяца. Ранее срок досудебного следствия продлили до августа.

Утром 25 ноября 2018 года украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этой задачи российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. При выходе из Керченского пролива российские суда обстреляли и захватили украинские корабли около Керченского пролива. Всего на трех судах были 24 украинских военных, двое из них сотрудники СБУ. Трое из моряков получили ранения.

Всех украинцев обвинили в незаконном пересечении границы Российской Федерации в Черном море. 29 ноября их вывезли в СИЗО Москвы.

28 марта военнопленный украинский моряк Виктор Беспальченко поженился вместе со своей невестой Татьяной Беспальченко в апреле прямо в СИЗО в дату, назначенную еще до российского плена.

19 марта российские врачи прооперировали раненого пленного украинского моряка Василия Сороку.

12 марта посольство США в Украине обратилось к России с требованием немедленно освободить всех украинских моряков и политзаключенных, а не проводить в отношении них психиатрические экспертизы, нарушая их права.