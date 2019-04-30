МИД Украины призывает не признавать российские паспорта, которые раздают жителям оккупированного Донбасса

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с открытием в России уже второго центра выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

МИД Украины назвал соответствующие противоправные решения Кремля юридически ничтожными и обратился к международным партнерам с призывом не признавать и не принимать документы, выданные Российской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях, а также любые сделки, совершенные с такими документами.

«Своими действиями Россия наглядно демонстрирует свое абсолютное пренебрежение к нормам и принципам международного права. Сознательно выбрав курс на эскалацию, Российская Федерация также фундаментально подрывает Минские договоренности, стороной которых она является», - отметили в ведомстве.

«Категорически требуем от Российской Федерации немедленно прекратить международно противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, отменить изменения в федеральных законов РФ по вопросам гражданства в части облегчения процедуры его приобретения для граждан Украины, а также указы президента России от 24 апреля 2019 № 183 и от 18 февраля 2017 №74 и все решения, принятые для их выполнения», - говорится в заявлении министерства.

Также МИД Украины в очередной раз призвал усилить политико-дипломатическое давление на Кремль с целью соблюдения им норм и принципов международного права, в частности расширением персональных и секторальных санкций.

В России 30 апреля открыли уже второй центр по выдаче российских паспортов жителям оккупированных боевиками и войсками РФ частей Донецкой и Луганской областей.

24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который упрощает выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Предствители европейских государств и США уже осудили указ Путина об упрощенной схеме выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.