Политика

Мороз снял свою кандидатуру с выборов

Мещерякова Ольга 27 марта, 19:14

Глава «Социалистической партии» Александр Мороз снял свою кандидатуру с президентских выборов, которые пройдут 31 марта.

В своем заявлении на Facebook политик написал, что готовится «небывалая фасильфикация выборов», а потому нет смысла участвовать в «этом фарсе».

«Политсовет партии, выдвинувшей мою кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов. Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании - политическом фарсе, смирившись с его сутью. Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост президента Украины», - написал Мороз.

При этом количество кандидатов в бюллетене не изменится после заявления Мороза, поскольку заявление о снятии кандидатуры необходимо было подать до 7 марта. Центральная избирательная комиссия не будет брать во внимание заявление политика и делать особые пометки в бюллетенях.

1 марта Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Кандидат от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап также заявил о намерении снять кандидатуру в пользу Гриценко, позже к нему присоединился Дмитрий Добродомов.

7 марта Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу заместителя главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Сергей Кривонос снял свою кандидатуру с выборов в пользу действующего президента Петра Порошенко.

Пятерых крымских татар арестовал оккупационный суд
27 марта
Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых крымских татар, которых задержали сотрудники ФСБ. «Судебное заседание по избранию меры пресечения гражданам Украины Акиму Бекирову, Сейтвели Сейтнабдиеву и Фархад Базарову завершено...
Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в обмен на поддержку Brexit
27 марта
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала однопартийцам уйти в отставку в обмен на поддержку ее соглашения о выходе страны из Европейского союза. На встрече с депутатами парламента от Консервативной партии Мэй заявила, что уступит в обмен на поддержку сделки, которая позволит новому премьеру начать следующий раунд переговоров с ЕС о Brexit, пишут западные СМИ...
Мороз снял свою кандидатуру с выборов
27 марта
Глава «Социалистической партии» Александр Мороз снял свою кандидатуру с президентских выборов, которые пройдут 31 марта. В своем заявлении на Facebook политик написал, что готовится «небывалая фасильфикация выборов», а потому нет смысла участвовать в «этом фарсе»...
ФСБ задержала 20 крымских татар на оккупированном полуострове
27 марта
В оккупированном Симферополе утром 27 марта прошли обыски в 25 домах крымских татар. По сообщению пресс-службы ФСБ России, российские силовики задержали 20 человек. Причиной задержания называют причастность к религиозной организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в РФ, но свободно функционирующей в Украине...
Луценко пообещал завести дело против Медведчука и Бойко
27 марта
Генеральная прокуратура откроет уголовное производство за незаконное пересечение границы кандидатом в президенты от «Оппозиционной платформы - За життя» Юрием Бойко и главой политсовета партии Виктором Медведчуком...
Омбудмсен: жизнь политзаключенного Павла Гриба в опасности
26 марта
Украинский политзаключенный Павел Гриб находится в критическом состоянии, ему необходимо дополнительное медицинское обследование и хирургическая операция. Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, обращаясь к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в смитуацию...
Политзаключенного Балуха держат в изоляторе в Твери
26 марта
Украинского политзаключенного Владимира Балуха держат в Следственном изоляторе №1 российского города Тверь. Об этом сообщил крымский адвокат Тарас Омельченко, передает «Крымская правозащитная группа»...
Facebook удалил почти 2000 российских страниц
26 марта
Компания Facebook удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, имеющих отношение к России, из-за спама и поведения, не соответствующего правилам соцсети. Об этом сообщил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер...
Украинского политзаключенного Павла Гриба из-за голодовки будут держать отдельно
25 марта
Осужденного в России украинского политзаключенного Павла Гриба переведут в отдельную камеру из-за объявленной им голодовки. «Гриб в понедельник написал официальное заявление о голодовке, теперь он будет осмотрен врачом и переведен в отдельную камеру...
Порошенко подает в суд на канал Коломойского
25 марта
Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко подает в суд на телеканал "1+1" из-за распространения каналом лжи и дезинформации. Об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов...
Опрос КМИС: Зеленский выигрывает у любого соперника
25 марта
За неделю до выборов рейтинг кандидатов в президенты пророчит победу Владимиру Зеленскому независимо от того, кто станет его соперником во втором туре. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет РБК-Украина...