Мороз снял свою кандидатуру с выборов

Глава «Социалистической партии» Александр Мороз снял свою кандидатуру с президентских выборов, которые пройдут 31 марта.

В своем заявлении на Facebook политик написал, что готовится «небывалая фасильфикация выборов», а потому нет смысла участвовать в «этом фарсе».

«Политсовет партии, выдвинувшей мою кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов. Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании - политическом фарсе, смирившись с его сутью. Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост президента Украины», - написал Мороз.

При этом количество кандидатов в бюллетене не изменится после заявления Мороза, поскольку заявление о снятии кандидатуры необходимо было подать до 7 марта. Центральная избирательная комиссия не будет брать во внимание заявление политика и делать особые пометки в бюллетенях.

1 марта Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Кандидат от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап также заявил о намерении снять кандидатуру в пользу Гриценко, позже к нему присоединился Дмитрий Добродомов.

7 марта Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу заместителя главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Сергей Кривонос снял свою кандидатуру с выборов в пользу действующего президента Петра Порошенко.