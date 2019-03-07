Мураев снялся с выборов в пользу Вилкула

Кандидат в президенты Украины, народный депутат Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу заместителя главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

"Я снимаю свою кандидатуру ... в пользу Александра Вилкула", - заявил Мураев, передает РБК-Украина.

1 марта мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, позже Дмитрий Гнап сделал то же самое.

7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.