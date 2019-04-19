На дебатах с Зеленским Порошенко пообещал принять любой результат выборов

Президент Украины Петр Порошенко во время дебатов со своим оппонентом и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским заявил, что примет любой результат второго тура и подчеркнул, что уже со следующего дня украинцы должны объединиться вокруг цели защиты Украинского государства.

"Я приму любой выбор украинского народа 21 и 22-го жизнь будет продолжена. И 22-го мы должны объединиться для того, чтобы вместе защищать государство, чтобы главное не потерять страну", - сказал Порошенко в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

Он также призвал сторонников другого кандидата на пост главы государства, шоумена Владимира Зеленского подумать о своем выборе 21 апреля и о том, как сохранить Украинское государство впоследствии.

"Обновление (власти в Украине) нужно и можно сделать во время парламентских выборов, но нельзя играть со страной во время выборов президентских. Цена может быть чрезвычайно высокой и не может войну с российским агрессором вести актер, талантливый человек без какого-либо опыта. Цена может быть очень-очень большой", - выразил убеждение Порошенко.

Напомним, дебаты Порошенко и Зеленского показали более 20 зарубежных каналов, так как сигнал трансляции был открытым и его смогли принимать все каналы.