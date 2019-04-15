На эфир к Порошенко Зеленский отправил Данилюка

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не принял приглашение президента Петра Порошенко дебаты в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

Вместо Зеленского на эфир придет советник его избирательного штаба, экс-министр финансов Александр Данилюк. Кроме того, гостями эфира станут журналист «Українського тижня» Денис Казанский, Инна Кузнецова («Радио Свобода»), Александра Матвийчук (координатор инициативы «Евромайдан SOS»), политологи Алексей Якубин и Сергей Таран, волонтер Мирослав Гай, сообщили на сайте телеканала.

14 апреля, после того, как Зеленский проигнорировал приглашение Порошенко на дебаты на НСК «Олимпийском» там прошла пресс-конференция и небольшой концерт в поддержку действующего президента. На стадионе глава государства снова пригласил своего оппонента на публичную дискуссию в эфире «Свободы слова».

На очередное приглашение Зеленский отреагировал очередным же видеообращением, в котором предложил президенту сажать преступников в тюрьму, что в сущности является нарушением полномочий главы государства.

Команда Зеленского приглашает оппонента на дебаты на 19 апреля в 19:00. В тот же день в 20:00 по закону кандидаты должны прийти на дебаты в студию «Суспільного».