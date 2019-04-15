Политика

На эфир к Порошенко Зеленский отправил Данилюка

Мещерякова Ольга 15 апреля, 21:03

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не принял приглашение президента Петра Порошенко дебаты в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

Вместо Зеленского на эфир придет советник его избирательного штаба, экс-министр финансов Александр Данилюк. Кроме того, гостями эфира станут журналист «Українського тижня» Денис Казанский, Инна Кузнецова («Радио Свобода»), Александра Матвийчук (координатор инициативы «Евромайдан SOS»), политологи Алексей Якубин и Сергей Таран, волонтер Мирослав Гай, сообщили на сайте телеканала.

14 апреля, после того, как Зеленский проигнорировал приглашение Порошенко на дебаты на НСК «Олимпийском» там прошла пресс-конференция и небольшой концерт в поддержку действующего президента. На стадионе глава государства снова пригласил своего оппонента на публичную дискуссию в эфире «Свободы слова».

На очередное приглашение Зеленский отреагировал очередным же видеообращением, в котором предложил президенту сажать преступников в тюрьму, что в сущности является нарушением полномочий главы государства.

Команда Зеленского приглашает оппонента на дебаты на 19 апреля в 19:00. В тот же день в 20:00 по закону кандидаты должны прийти на дебаты в студию «Суспільного».

Порошенко предлагает Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе до 18.00
15 апреля
Президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» 19 апреля с 16:00 до 18:00, чтоб не нарушать закон и успеть на обязательные дебаты в студии «Общественного», назначенные на 20...
Джемилев обратился к Зеленскому, но получил ответ от его штаба
15 апреля
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев обратился к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с рядом вопросов об оккупированном Крыме, но ответ он получил от избирательного штаба...
На эфир к Порошенко Зеленский отправил Данилюка
15 апреля
Кандидат в президенты Владимир Зеленский не принял приглашение президента Петра Порошенко дебаты в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV. Вместо Зеленского на эфир придет советник его избирательного штаба, экс-министр финансов Александр Данилюк...
Суд разрешил Мангеру работать председателем Херсонского облсовета
15 апреля
Шевченковский суд Киева не продлил срок отстранения от должности председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Его подозревают в организации убийства херсонской общественной деятельницы Екатерины Гандзюк...
Юрист Коломойского собирается подать в суд на «Схемы» из-за разоблачения Зеленского
12 апреля
Юрист Коломойского Андрей Богдан, который занимается юридическим сопровождением кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского, готовит иск в суд в ответ на выход в эфир расследования программы «Схемы»...
Порошенко уволил Гордеева, которого называют заказчиком убийства Гандзюк
12 апреля
Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева с занимаемой должности. "Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа №141/2019, обнародованном на сайте главы государства в пятницу...
Расследование: Зеленский за год минимум 13 раз летал к Коломойскому
11 апреля
Кандидат в президенты Владимир Зеленский за последние два года не менее 11 раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль шоумен дважды бывал в Тель-Авиве...
Порошенко и Зеленский поругались в эфире «1+1» по телефону
11 апреля
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко обсудили в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" тему проведения предвыборных дебатов, что сопровождалось определенной перепалкой между ними...