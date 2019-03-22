Политика

На границе с Россией глушат украинские каналы

Мещерякова Ольга 22 марта, 11:13

Выборы в Украине пройдут уже через неделю, а в Сумской области на границе с Россией отключили украинские телеканалы.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде сообщила глава комитета Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар, передает РБК-Украина.

По словам нардепа, это может трактоваться как вмешательство в избирательный процесс.

"Сегодня мы имеем проблему как социальную, так и политическую. Поскольку за неделю до выборов мы отключаем в ряде областей все украинское телевидение. Особенно на границе с Россией, где идет русское аналоговое телевидение. Это, очевидно, серьезная проблема, и это может трактоваться как вмешательство в избирательный процесс", - сообщила Сюмар.

Парламентарий отметила, что данная ситуация произошла из-за задолженности перед концерном РРТ со стороны компании-монополиста.

Глава правительства Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Андрей Парубий в свою очередь пообещали помочь решить проблему с восстановлением вещания украинских телеканалов в Сумской области.

"Буквально вчера мне об этом сообщили, что возникли проблемы задолженности по электроэнергии, но вы правильно сказали, что не состоялись расчеты только потому, что НСТУ не рассчиталась необходимым образом... Я тоже обеспокоен этим вопросом. Сегодня поручил первому вице-премьеру, он проведет координационное совещание. Мы приложим все усилия, чтобы все это восстановить", - заявил Гройсман.

Председатель Верховной рады Андрей Парубий также отметил, что вопросы функционирования украинских телеканалов на границе являются вопросом национальной безопасности Украины.

"Я, как председатель ВР, сделаю и обращусь, чтобы этот вопрос немедленно решили по Сумской области. Это пограничная область, и это вопрос информационной безопасности нашего государства", - добавил Парубий.

На границе с Россией глушат украинские каналы
22 марта
Выборы в Украине пройдут уже через неделю, а в Сумской области на границе с Россией отключили украинские телеканалы. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде сообщила глава комитета Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар, передает РБК-Украина...
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