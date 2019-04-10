На НСК «Олимпийский» рассказали о том когда кандидаты планируют дебаты

В госпредприятие НСК "Олимпийский" поступили запросы от представителей кандидата в президенты Украины Петра Порошенко относительно проведения дебатов 14 и 19 апреля и от представителя кандидата в президенты Владимира Зеленского - 19 апреля 2019 года.

"Учитывая общественный интерес к теме проведения дебатов на НСК "Олимпийский", сообщаем. В ГП НСК "Олимпийский" поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины относительно проведения дебатов. В частности, от представителя кандидата в президенты Порошенко Петра Алексеевича - на 14 и 19 апреля 2019, и от представителя кандидата в президенты Зеленского Владимира Александровича - на 19 апреля 2019 года", - сказано в сообщении НСК "Олимпийский" на странице в соцсети Фейсбук в среду.

В НСК "Олимпийский" сообщили, что инициировали переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса.

Ранее Зеленский сообщал, что дебаты с Петром Порошенко пройдут на НСК «Олимпийский» 19 апреля. Действующий президент заявлял, что ожидает Зеленского на «Олимпийском» 14 апреля для проведения дебатов.

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут в соответствии с законом в студии «Общественного» 19 апреля в 20.00 не зависимо от того, придут ли туда кандидаты. Телеканал готов ко всем вариантам проведения эфира вплоть до отсутствия одного, или обоих кандидатов в студии.