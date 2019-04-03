На НСК «Олимпийском» не получали никаких заявок на дебаты

Руководство НСК «Олимпийский» заявило, что не получало заявок на проведение дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом говорится в сообщении на странице стадиона в Facebook.

«Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве является его собственной инициативой. Она не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на стадионе», - подчеркнули в НСК.

В руководстве арены добавили, что в случае получения таких предложений администрация НСК «Олимпийский» рассмотрит их в рабочем порядке. «Пользуясь случаем, заявляем, что НСК «Олимпийский» является аполитичным госпредприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании ни одного из кандидатов в Президенты», - добавили в руководстве арены.

Напомним, комик Владимир Зеленский предложил президенту Петру Порошенко провести предвыборные дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» в форме видеообращения.

Ранее, команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского у себя на Facebook выдвинула требования действующему главе государства Петру Порошенко.