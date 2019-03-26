Политика

На оккупированном Донбассе готовятся к подавлению возможных акций

Мещерякова Ольга 26 марта, 20:21

Пока будут проходить выборы в Украине, на оккупированном Донбассе будут работать спецотряды для подавления возможных акций, сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

Таким образом окупационная администрация на Донбассе принимает меры для предотвращения гражданского неповиновения, приуроченного выборам президента Украины, сообщил Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Для усиления полицейского режима в населенных пунктах оккупированного Донбасса создаются специальные отряды при помощи инструкторов российской Федеральной службы безопасности.

Предполагается, что в дальнейшем эти отряды войдут в незаконные вооруженные формирования.

Напомним, по данным опроса КМИС за неделю до выборов рейтинг кандидатов в президенты пророчит победу Владимиру Зеленскому независимо от того, кто станет его соперником во втором туре.

Также стоит отметить, что в Сумской области на границе с Россией глушат трансляцию украинских телеканалов.

 

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