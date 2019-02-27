НАБУ взялось за расследование коррупционного скандала в оборонной сфере

Детективы антикоррупционнного нацбюро начали расследование по результатам журналистского расследования про хищения в оборонном секторе.

«По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляемых детективами Национального бюро», - сообщила пресс-служба НАБУ.

Также, по данным ведомства, по остальным фактам, изложенным в расследовании, детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Статья предполагает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, по данным команды журналистских расследований Bihus.Info, Игорь Гладковский, сын первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.