Национальный экзит-пол: за Зеленского проголосовали 73,2% избирателей

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 кандидат в президенты Владимир Зеленский победил на выборах.

За Зеленского проголосовали 73,2%, за его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 25,3%. Такие данные по состоянию на 18:00.

Эзитпол проводил Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Теоретически выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех тех участков, на которых прошли выборы. Опрошено 13 686 респондентов на 300 избирательных участках. Применялась методика «тайного голосования».