Немцев будут лишать гражданства за участие в иностранных военных группировках

Правительство Германии поддержало предложение Министерства внутренних дел, чтобы лишать немецкого гражданства людей, которые были или являются участниками террористических группировок за границей.

Это касается совершеннолетних немцев, которые имеют двойное гражданство, пишет DW.

В первую очередь, немецкое МВД пытается остановить людей с двойным гражданством от намерений вступать в ряды «Исламского государства», пояснил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт. Но это может касаться и участников войны на Донбассе на стороне боевиков «ДНР» и «ЛНР».

Пресс-секретарь МВД Зерен Шмидт не назвал «ДНР» и «ЛНР» террористическим группировкам. Однако, понятие «террористическая группировка» в Германии включает, в частности, «военизированные вооруженные формирования, которые ставят цель, нарушая международное право, насильно ликвидировать структуры иностранного государства и создать взамен новые государственные или квазигосударственные структуры».

Напомним, 28 марта рижский окружной суд приговорил жителя Даугавпилса 29-летнего Артема Скрипника к пяти годам лишения свободы условно за участие в конфликте на Донбассе.