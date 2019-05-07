Новые судьи Верховного суда принесли присягу

Новоназначенные судьи Верховного суда принесли присягу и готовы начать работу.

«Наконец-то Верховный суд будет работать почти в полном составе», - сказал президент Петр Порошенко, который присутствовал на событии.

Всего Порошенко назначил 75 судей Верховного суда. Из них в Кассационный административный суд - 25 судей, Кассационный хозяйственный - 15 судей, Кассационный уголовный - 13 судей, Кассационный гражданский - 22 судьи.Порошенко отметил, что его каденции не хватило для завершения судебной реформы, однако ее воплощение уже дало результаты.

«Я надеюсь, что следующий президент и его команда будут уважать решения о независимом и справедливом суде, закрепленные в Конституции Украины», - сказал Порошенко.

Он добавил, что судебная реформа в Украине пока меньше всего коснулась судов первой инстанции. На очереди - завершение конкурсов в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, завершение квалификационной оценки судей первой инстанции, и отбор новых судей первой и второй инстанций.

По словам Порошенко, все процедуры должны завершиться в течение года с небольшим.

11 апреля Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда после открытого конкурса по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия. Ранее он создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в члены.