Политика

Обработано 70,03% протоколов: у Зеленского 30,45%, у Порошенко 16,19%

Мещерякова Ольга 01 апреля, 12:41

На выборах президента Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,45% и 16,19% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 70,03% протоколов Центральной избирательной комиссией.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,15% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,55%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7,05%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 5,96%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,17%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - 4,31%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского - 1,65%.

Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Обработано 70,03% протоколов: у Зеленского 30,45%, у Порошенко 16,19%
01 апреля
На выборах президента Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,45% и 16,19% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 70,03% протоколов Центральной избирательной комиссией...
Канадские наблюдатели признали первый тур честным и свободным
01 апреля
Канадская неправительственная организация CANADEM, которая входит в число наблюдателей на выборах президента, оценила первый тур президентской гонки. Глава наблюдательной миссии организации в Украине Ллойд Аксуорти заявил, что голосование прошло честно и свободно...
В одесский порт вошли корабли НАТО
01 апреля
В порт Одессы 1 апреля зашли два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО. Фрегат Королевских Военно-морских сил Канады «Торонто» и фрегат ВМС Испании «Санта Мария» прибыли в Одессу после патрулирование в Черном море...
Военные на передовой проголосовали за Зеленского и Порошенко
01 апреля
По результатам выборов 2019, в зоне проведения операции объединенных сил лидерами первого тура, как и по всей Украине, стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко во время пресс-конференции...
Штат Луизиана признал Голодомор геноцидом украинского народа
29 марта
Американский штат Луизиана признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа, сообщает посольство Украины в США. «Вслед за десятком американских штатов губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс издал прокламацию о чествовании 85-годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине», - говорится в сообщении...
Всех задержанных крымских татар оккупанты вывезли в Ростов
29 марта
Российские силовики вывезли задержанных 27-28 марта в аннексированном Крыму крымских татар на территорию РФ, заявил адвокат Эмиль Курбединов. «Действительно, всех задержанных, 23 человека вывезли из Крыма...
Представители США и ЕС называют неопределенность на украинских выборах свидетельством демократии
29 марта
Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли и посол США в Украине Мари Йованович заявили, что неопределенность на украинских выборах президента - это прямое свидетельство демократии...
ЦИК: никаких штампов «выбыл» в бюлетенях не будет
29 марта
На выборах президента 31 марта в бюллетенях будут имена 39 кандидатов. Ставить штамп «выбыл» напротив имен кандидатов, которые отказались от предвыборной гонки после 7 марта (последний срок отмены регистрации), не будут...
Билецкий: «Нацдружинники» будут наблюдателями на выборах
29 марта
Члены «Национальных дружин» будут присутствовать на участках во время выборов президента 31 марта как официальные наблюдатели. Об этом заявил лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий в эфире телеканала «1+1»...
Российские силовики задержали еще троих татар, но уже в Ростове
28 марта
В Ростове-на-Дону российские силовики задержали еще трех крымских татар., потому, что во время масштабных обысков в Симферополе 27 марта в Крыму их не было дома. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность»...
Пятерых крымских татар арестовал оккупационный суд
27 марта
Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых крымских татар, которых задержали сотрудники ФСБ. «Судебное заседание по избранию меры пресечения гражданам Украины Акиму Бекирову, Сейтвели Сейтнабдиеву и Фархад Базарову завершено...
Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в обмен на поддержку Brexit
27 марта
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала однопартийцам уйти в отставку в обмен на поддержку ее соглашения о выходе страны из Европейского союза. На встрече с депутатами парламента от Консервативной партии Мэй заявила, что уступит в обмен на поддержку сделки, которая позволит новому премьеру начать следующий раунд переговоров с ЕС о Brexit, пишут западные СМИ...
Мороз снял свою кандидатуру с выборов
27 марта
Глава «Социалистической партии» Александр Мороз снял свою кандидатуру с президентских выборов, которые пройдут 31 марта. В своем заявлении на Facebook политик написал, что готовится «небывалая фасильфикация выборов», а потому нет смысла участвовать в «этом фарсе»...