Обработано 70,03% протоколов: у Зеленского 30,45%, у Порошенко 16,19%

На выборах президента Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,45% и 16,19% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 70,03% протоколов Центральной избирательной комиссией.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,15% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,55%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7,05%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 5,96%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,17%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - 4,31%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского - 1,65%.

Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.