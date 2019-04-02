Обработаны 99,02% протоколов: у Зеленского 30,23%, у Порошенко 15,92%

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,23% и 15,92% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 99,02% протоколов через информационно-аналитическую систему "Выборы".

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,68%, сообщает ЦИК.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,92%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 6,03%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,48%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - 4,15%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского - 1,63%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый. Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Напомним, из 271 избирателей, принявших участие в голосовании на очередных выборах президента Украины 31 марта на спецучастке №631375, расположенном в Качановской исправительной колонии, более 40% проголосовали за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

На зарубежных избирательных участках наибольшую поддержку получил Петр Порошенко, который набрал 38,93% голосов.

Тем временем, букмекеры ставят на победу Зеленского во втором туре.