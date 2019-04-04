Общественное ТВ начало переговоры с НСК «Олимпийским» о проведении дебатов

Общественное ТВ начало договариваться о проведении дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский».

Об этом сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Он напомнил, что препятствием к проведению дебатов 19 апреля на стадионе является распоряжение Центризбиркома, которое определяет место их проведения как студию.

«Согласие обоих кандидатов есть, теперь остается ЦИК, которая все это должна согласовать и по закону - оплатить из государственного бюджета. Так же начинаем переговоры со всеми сторонами», - указал Аласания.

Напомним, действующий президент Петр Порошенко согласился на озвученные Владимиром Зеленским условия проведения дебатов, отметив, что готов дебатировать на семидесятитысячном стадионе «Олимпийский».

Ранее, кандидат в президенты комик Владимир Зеленский отказывался идти на дебаты под предлогом «отсутствия общественного запроса», но через время все же записал видеообращение с призывом встретиться на стадионе.