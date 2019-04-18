Политика

Общественное ТВ организует эфир дебатов на НСК «Олимпийском»

Мещерякова Ольга 18 апреля, 17:32

Дебаты Порошенко и Зеленского на НСК «Олимпийском» 19 апреля пройдут под руководством Общественного вещателя: Зураб Ааласания пообещал режиссуру и художественное руководство эфиром встречи кандидатов в президенты.

На Общественном ТВ отметили, что просьбой организовать эфир к ним обратились оба штаба, и команда вещателя согласилась оказать необходимую помощь.

«Мы согласились предоставить режиссера эфира, а также оператора-постановщика трансляции, задействовать творческую группу Общественного ТВ, чтобы обеспечить равный доступ каждому кандидату к появлению в этом эфире. Люди, которые "нажимают на кнопки" и нацеливают камеры, - очень важны, ведь зрители буквально видят картинку их глазами. Кто, в какой момент появляется на экране, под каким ракурсом, появляется ли вообще - все эти художественные элементы оказывают большое влияние на восприятие зрителями информации», - сказал председатель правления Общественного ТВ Зураб Аласания.

Он добавил, что оба кандидата согласились, что Общественный вещатель может обеспечить беспристрастность освещения дебатов.

Штабы кандидатов пока не определились по поводу ведущего дебатов на стадионе и не договорились по техническому обеспечению трансляции и компании, которая будет раздавать сигнал всем желающим СМИ.

17 апреля штаб Порошенко обратился в Центризбирком с просьбой внести изменения в положение о порядке проведения дебатов на выборах 2019, чтобы президент успел принять участие в дебатах на НСК «Олимпийский» и на Общественном телевидении после того как действующий глава государства принял условия оппонента и придет на дебаты 9 апреля в 19.00 на НСК «Олимпийский».

Ранее Порошенко предлагал Зеленскому провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» 19 апреля с 16:00 до 18:00, чтоб не нарушать закон и успеть на обязательные дебаты в студии «Общественного», назначенные на 20.00.

Перед достижением договоренности между штабами Порошенко говорил, что придет на дебаты, в частности на стадион, в любую дату, если она не будет нарушать законодательство.

14 апреля Порошенко организовал проведение дебатов на НСК «Олимпийский», однако Зеленский так и не появился. В штабе Зеленского назвали это митингом Порошенко и заявили, что ждут его на «Олимпийском» 19 апреля в 19:00.

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщали, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут в соответствии с законом в студии «Общественного» 19 апреля в 20.00 не зависимо от того, придут ли туда кандидаты. Телеканал готов ко всем вариантам проведения эфира вплоть до отсутствия одного, или обоих кандидатов в студии.

Опрос: 20% украинцев не определились с выбором, 52% - за Зеленского, 19% - за Порошенко
18 апреля
По данным опроса социологической группы «Рейтинг», рейтинг кандидатов в президенты Украины выглядит так: 52% опрошеных будут голосовать за Владимира Зеленского, 19% - за Петра Порошенко, 19% - не определились с выбором, 10% - не пойдут на выборы...
Общественное ТВ организует эфир дебатов на НСК «Олимпийском»
18 апреля
Дебаты Порошенко и Зеленского на НСК «Олимпийском» 19 апреля пройдут под руководством Общественного вещателя: Зураб Ааласания пообещал режиссуру и художественное руководство эфиром встречи кандидатов в президенты...
Коломойский пообещал вернуться в Украину после второго тура
18 апреля
Скандальных бизнесмен, бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский планирует вернуться в Украину после второго тура президентских выборов. На вопрос журналиста программы «Схемы», вернется ли он, если артист Владимир Зеленский будет избран президентом, Коломойский ответил: «Ну конечно...
С 7 по 13 апреля Порошенко потратил на выборы вдвое больше Зеленского
17 апреля
Промежуточные отчеты показывают, что Порошенко с 7 по 13 апреля потратил почти в два раза больше, чем Зеленский - 100 млн и 44,6 млн гривен соответственно. Возможно, все дело в оплате дебатов на НСК «Олимпийском»...
Всех 24 военнопленных украинских моряков оставили под стражей еще на три месяца
17 апреля
Всем 24 украинским морякам, захваченным в Керченском проливе в ноябре прошлого года, Лефортовский суд в Москве продлил срок содержания под стражей на три месяца. Первым суд огласил решение относительно капитана артиллерийского катера «Бердянск» Романа Мокряка, матросов «Никополя» Андрея Оприско и Сергея Цибизова, а также матроса буксира «Яны Капу» Евгения Семидоцкого...
Скандал в Укроборонпроме: во время аудита некоторые документы рассекретят
17 апреля
Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что во время аудита в государственном концерне Укроборонпром с некоторых документов снимут гриф секретности. Он отметил, что аудит начался с принятия решения СНБО, которым обязали Укроборонпром предоставить необходимые документы...
Штаб Порошенко просит ЦИК перенести дебаты на Общественном
17 апреля
Штаб кандидата в президенты Петра Порошенко просит Центризбирком внести изменения в положение о порядке проведения дебатов на выборах 2019, чтобы президент успел принять участие в дебатах на НСК «Олимпийский» и на Общественном телевидении...
СБУ поймала российского диверсанта, который взорвал авто украинского разведчика
17 апреля
Человек, который закладывал взрывчатку под автомобиль сотрудника украинской разведки и подорвался сам, жив и арестован - это гражданин России Алексей Комаричев. Ранее Генпрокуратура сообщала, что подрывник умер в больнице...
Киевский суд отменил розыск и заочный арест Шария
16 апреля
Шевченковский районный суд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария. Дело вернули на дополнительное расследование в прокуратуру...