Общественное ТВ организует эфир дебатов на НСК «Олимпийском»

Дебаты Порошенко и Зеленского на НСК «Олимпийском» 19 апреля пройдут под руководством Общественного вещателя: Зураб Ааласания пообещал режиссуру и художественное руководство эфиром встречи кандидатов в президенты.

На Общественном ТВ отметили, что просьбой организовать эфир к ним обратились оба штаба, и команда вещателя согласилась оказать необходимую помощь.

«Мы согласились предоставить режиссера эфира, а также оператора-постановщика трансляции, задействовать творческую группу Общественного ТВ, чтобы обеспечить равный доступ каждому кандидату к появлению в этом эфире. Люди, которые "нажимают на кнопки" и нацеливают камеры, - очень важны, ведь зрители буквально видят картинку их глазами. Кто, в какой момент появляется на экране, под каким ракурсом, появляется ли вообще - все эти художественные элементы оказывают большое влияние на восприятие зрителями информации», - сказал председатель правления Общественного ТВ Зураб Аласания.

Он добавил, что оба кандидата согласились, что Общественный вещатель может обеспечить беспристрастность освещения дебатов.

Штабы кандидатов пока не определились по поводу ведущего дебатов на стадионе и не договорились по техническому обеспечению трансляции и компании, которая будет раздавать сигнал всем желающим СМИ.

17 апреля штаб Порошенко обратился в Центризбирком с просьбой внести изменения в положение о порядке проведения дебатов на выборах 2019, чтобы президент успел принять участие в дебатах на НСК «Олимпийский» и на Общественном телевидении после того как действующий глава государства принял условия оппонента и придет на дебаты 9 апреля в 19.00 на НСК «Олимпийский».

Ранее Порошенко предлагал Зеленскому провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» 19 апреля с 16:00 до 18:00, чтоб не нарушать закон и успеть на обязательные дебаты в студии «Общественного», назначенные на 20.00.

Перед достижением договоренности между штабами Порошенко говорил, что придет на дебаты, в частности на стадион, в любую дату, если она не будет нарушать законодательство.

14 апреля Порошенко организовал проведение дебатов на НСК «Олимпийский», однако Зеленский так и не появился. В штабе Зеленского назвали это митингом Порошенко и заявили, что ждут его на «Олимпийском» 19 апреля в 19:00.

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщали, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут в соответствии с законом в студии «Общественного» 19 апреля в 20.00 не зависимо от того, придут ли туда кандидаты. Телеканал готов ко всем вариантам проведения эфира вплоть до отсутствия одного, или обоих кандидатов в студии.