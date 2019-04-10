Политика

Официально: самолет Качинского взорвали над Россией

Мещерякова Ольга 10 апреля, 18:10

Результаты исследований британской лаборатории Forensic Explosives Laboratory подтвердили выводы польского следствия о причинах катастрофы президентского Ту-154М в апреле 2010 года под Смоленском в России: самолет уничтожили взрывы.

Об этом со ссылкой на заявление главы подкомиссии по повторному расследованию катастрофы Антония Мацеревича, пишет Польское радио.

Лаборатория судебно-взрывчатых веществ при Минобороны Британии провела в 2019 году исследования, которые подтвердили: тезис отчета смоленской подкомиссии о наличии взрывчатых веществ на борту верен.

Таким образом, заявил Мацеревич, выводы подкомиссии однозначны: причиной уничтожения самолета были взрывы.

"Не пилоты, не какие-то действия лиц, находившихся на борту, привели к той трагедии, а взрыв. Сегодня уже благодаря британцам мы это знаем. Мы не определяем характер взрыва. Мы знаем наверняка, что в этом взрыве участвовал тротил, что не означает, что нам известно, какой была формула этого взрыва", - уточнил он.

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Замглавы подкомиссии профессор Казимеж Новачик отметил, что исследования оконечности левого крыла Ту-154М показало наличие там взрывчатых материалов.

"Эти исследования включают графики, которые можно использовать для оценки места обнаружения взрывчатых веществ и того, какие это были взрывчатые вещества. Этот анализ позволил нам сделать эти выводы и сообщить в прокуратуру", - сказал он.

Комиссия изучила выводы за 2013 год от Центральной полицейской криминалистической лаборатории, в которых говорится о наличии следов взрывчатых материалов в 107-ми из 215-ти взятых образцов.

У Мацеревича ходатайствуют о том, что экс-председатель комиссии Ежи Миллер и члены его команды периода выяснения причин катастрофы в 2010 году могли совершить преступление: называются слова "небрежность", "фальсификации" и "невыполнение обязанностей".

"Это касается самого господина Миллера, который в подписанном с россиянами меморандуме, подтверждая правдивость черных ящиков и соглашаясь передать их россиянам (которые могут вернуть их, когда захотят), совершил преступление по статье 129 УК Польши", - сказал Мацеревич.

10 апреля 2010 года при падении президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский и его супруга Мария, предыдущий президент Польши Рышард Качаровский, представители высшего военного командования, политических партий, общественные и религиозные деятели.

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