Политика

Омбудмсен: жизнь политзаключенного Павла Гриба в опасности

Мещерякова Ольга 26 марта, 20:53

Украинский политзаключенный Павел Гриб находится в критическом состоянии, ему необходимо дополнительное медицинское обследование и хирургическая операция.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, обращаясь к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в смитуацию.

«Сейчас она (Москалькова) владеет всей необходимой информацией и знает, что неоказание необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни Павла», - отмечает Людмила Денисова.

В пятницу, 22 марта, украинца Павла Гриба приговорили к шести годам колонии в России. Его признали виновным в подготовке теракта. После вынесения приговора украинец объявил голодовку.

Украинец Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехаля на встречу с девушкой. По словам юноши, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где «законно» оформили арест.

1 июля 2018 года Павлу Грибу исполнилось 20 лет, у него врожденная болезнь - портальная гипертензия, что требует ежедневного приема специальных лекарств. Генконсульство Украины неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследовать юношу. Так и не получив ответа, Украина сама отправила группу врачей, которых к Грибу не пустили.

Осужденного в России украинского политзаключенного Павла Гриба держат в отдельной камере из-за объявленной им голодовки.

Ранее, уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова призвала мировое сообщество усилить давление на Россию из-за приговора Грибу.

Напомним, российские прокуроры просили суд посадить украинца Павла Гриба за решетку на шесть лет. Срок заключения предлагали отчислять с 25 августа 2017 года.

Омбудмсен: жизнь политзаключенного Павла Гриба в опасности
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