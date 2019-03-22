Политика

Омбудсмен: заключение Гриба в РФ угрожает его жизни

Мещерякова Ольга 22 марта, 15:48

Российский суд вынес неправомерное решение украинцу Павлу Грибу по сфабрикованным обвинениям, заявила уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова.

«Призываю международное сообщество усилить давление на государство-агрессора Российскую Федерацию в связи с нарушением прав гражданина Украины Павла Гриба на жизнь и справедливый суд», - сказала она.

По ее словам, вскоре парня будут этапировать к месту отбывания наказания, а это опасно для его жизни.

«За время пребывания в Ростовском СИЗО Павел Гриб приобрел тяжелые заболевания. Ему необходимо квалифицированное обследование, постоянное наблюдение врачей и собственно само лечение в специализированном медицинском учреждении. Процесс этапирования и дальнейшее заключение несет угрозу жизни незаконно осужденного украинца», - отметила Денисова.

Омбудсмен просит стать на защиту прав Гриба и способствовать оказанию ему немедленной медицинской помощи руководство Комитета против пыток Организации Объединенных Наций, комиссара Совета Европы по правам человека, вице-президента Международного комитета красного креста, главу делегации Международного комитета красного креста в Украине, председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону 22 марта приговорил украинца Павла Гриба к шести годам колонии в России. После приговора парень объявил голодовку. Он заявил, что не признает обвинений, и назвал дело сфабрикованным.

У Гриба врожденная болезнь - портальная гипертензия, требующая ежедневного приема специальных лекарств. Его отец заявлял, что состояние здоровья его сына сильно ухудшается в СИЗО, и ему срочно нужно сделать операцию, иначе «он просто умрет».

На границе с Россией глушат украинские каналы
22 марта
Выборы в Украине пройдут уже через неделю, а в Сумской области на границе с Россией отключили украинские телеканалы. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде сообщила глава комитета Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар, передает РБК-Украина...
20-летнего Гриба приговорили к 6 годам колонии в РФ: украинец объявил голодовку
22 марта
Украинца Павла Гриба приговорили к шести годам колонии в России. После вынесения приговора Гриб объявил голодовку. Решение вынес Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону...
31 марта избиратели получат рекордно большие бюллетени
21 марта
На выборах президента Украины, первый тур которых пройдет 31 марта, будет рекордное количество кандидатов и рекордно длинный бюллетень. У предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» из-за этого возникли затруднения с печатью...
Пятое название за 60 лет: Астана теперь Нурсултан
20 марта
Столица Казахстана отныне будет называться Нурсултан. Законопроект о переименовании города сегодня одобрил парламент страны. Предложение об изменении названия Астаны в честь Нурсултана Назарбаева внес Касым-Жомарт Токаев, который будет исполнять обязанности президента Казахстана до 2020 года...
Астану хотят переименовать в Нурсултан
20 марта
Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который будет руководить страной до выборов 2020 года, предлагает переименовать столицу. Астану он хочет назвать Нурсултан - в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева, сообщают местные СМИ...
После 30 лет правления в Казахстане Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
19 марта
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», - сказал Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире местных телеканалов...
Рейтинги кандидатов: шансы на второй тур есть у троих кандидатов
19 марта
Президентский рейтинг за две недели до выборов возглавляют три кандидата: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает РБК-Украина...
Пошаговая инструкция: как проголосовать на выборах президента
18 марта
Выборы 2019, в ходе которых украинцы будут голосовать за президента, состоятся 31 марта. В этот день избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Согласно закону "О выборах президента Украины" право голоса имеют граждане Украины, которым на момент выборов исполнилось 18 лет...
Правила голосования на выборах президента для переселенцев
18 марта
Чтобы проголосовать не по месту прописки на выборах 2019, необходимо подать заявление в органы Госреестра избирателей. Переселенцам с Донбасса и Крыма, желающим принять участие в голосовании на выборах 2019, до 25 марта включительно необходимо подать соответствующее заявление в органы Госреестра избирателей, пишет РБК-Украина...
Британский парламент перенес выход страны из ЕС
14 марта
Парламент Великобритании проголосовал за перенос начала выхода страны из Европейского союза с 29 марта до 30 июня. За это предложение правительства проголосовали 412 депутатов палаты общин, против - 202...