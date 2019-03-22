Омбудсмен: заключение Гриба в РФ угрожает его жизни

Российский суд вынес неправомерное решение украинцу Павлу Грибу по сфабрикованным обвинениям, заявила уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова.

«Призываю международное сообщество усилить давление на государство-агрессора Российскую Федерацию в связи с нарушением прав гражданина Украины Павла Гриба на жизнь и справедливый суд», - сказала она.

По ее словам, вскоре парня будут этапировать к месту отбывания наказания, а это опасно для его жизни.

«За время пребывания в Ростовском СИЗО Павел Гриб приобрел тяжелые заболевания. Ему необходимо квалифицированное обследование, постоянное наблюдение врачей и собственно само лечение в специализированном медицинском учреждении. Процесс этапирования и дальнейшее заключение несет угрозу жизни незаконно осужденного украинца», - отметила Денисова.

Омбудсмен просит стать на защиту прав Гриба и способствовать оказанию ему немедленной медицинской помощи руководство Комитета против пыток Организации Объединенных Наций, комиссара Совета Европы по правам человека, вице-президента Международного комитета красного креста, главу делегации Международного комитета красного креста в Украине, председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону 22 марта приговорил украинца Павла Гриба к шести годам колонии в России. После приговора парень объявил голодовку. Он заявил, что не признает обвинений, и назвал дело сфабрикованным.

У Гриба врожденная болезнь - портальная гипертензия, требующая ежедневного приема специальных лекарств. Его отец заявлял, что состояние здоровья его сына сильно ухудшается в СИЗО, и ему срочно нужно сделать операцию, иначе «он просто умрет».