ООН: Северной Корее снова угрожает голод

Северной Корее снова угрожает масштабный голод из-за сильнейшего за 10 лет неурожая, говорится в докладе Всемирной продовольственной программы ООН.

Под угрозой голодной смерти оказались около 10 миллионов северокорейцев. Власти страны свели ежедневный рацион до 300 г пищи, что говорит о сильной нехватке продовольствия на 25 миллионов населения.

По словам председателя ВПП Эрве Верхозеля, на неурожай также повлияли наводнения. В этом году в КНДР было произведено только 4,9 миллионов тонн сельхозпродукции - это самый низкий показатель начиная с 2008 года. Дефицит оценивается в 1,36 миллиона тонн.

Отметим, что для Северной Кореи голод довольно частая проблема. Страна почти каждый год получает гуманитарную помощь, но на общий показатель смертности от недоедания это не влияет.