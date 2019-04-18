Опрос: 20% украинцев не определились с выбором, 52% - за Зеленского, 19% - за Порошенко

По данным опроса социологической группы «Рейтинг», рейтинг кандидатов в президенты Украины выглядит так: 52% опрошеных будут голосовать за Владимира Зеленского, 19% - за Петра Порошенко, 19% - не определились с выбором, 10% - не пойдут на выборы. Опрос проводили с 12 до 16 апреля.

Среди тех, тех, кто уже определился с выбором во втором туре 58% украинцев проголосуют за Зеленского, 22% - за Порошенко, еще 20% - не определились.

Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 73% - за Зеленского, 27% - за Порошенко.

Зеленский получает больше поддержки, чем Порошенко, во всех возрастных категориях. Шоумен лидирует среди жителей востока, юга и центра страны, а на западе позиции обоих кандидатов почти равны.

В рамках исследования опросили 3000 респондентов в возрасте от 18 лет с 12 до 16 апреля. Погрешность репрезентативности исследования не более 1,8%.

По результатам первого этапа президентских выборов, во втором туре будут соревноваться шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Первый лидировал с разницей в 14.29%. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

По результатам последних соцопросов, за Зеленского готовы проголосовать 72% избирателей, за Порошенко - 25%.