Политика

Опрос: 23,9% украинцев считают, что на выборах победит Порошенко

Мещерякова Ольга 13 марта, 19:01

Наиболее вероятным победителем на президентских выборах 2019 украинцы считают действующего президента Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" с 5 по 10 марта 2019 года, передает РБК-Украина.

Так, во время исследования респондентам также было предложено сделать свой собственный прогноз того, кто станет следующим президентом Украины.

Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Порошенко - 23,9%. Победу Владимиру Зеленскому прогнозируют 19,3% опрошенных, а Юлии Тимошенко -13,2%.

В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно, ни один из кандидатов не получает показатели выше 3%. Около четверти опрошенных (24%) еще не смогли определиться с тем, кто именно станет следующим президентом Украины.

Выборка исследования - 2 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1%

Методом исследования было личное формализованное интервью (face-to-face) по месту проживания респондента.

Напомним, согласно данным "Соцису", комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко выходят во второй тур президентских выборов 2019.

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