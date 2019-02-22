Политика

Опрос: а ЕС готовы вступать 57% украинцев, в НАТО - более 44%

Мещерякова Ольга 22 февраля, 12:57

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают более 57% украинцев, и более 44% жителей страны поддержали бы присоединение к НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", передает Интерфакс.

Так, на вопрос, если бы в ближайшее время произошел референдум относительно вступления Украины в Евросоюз, "за" проголосовали 57,1% опрошенных, "против" - 24,2%. Затруднились с ответом 11,7%, не принимали бы участия в таком референдуме - 7%.

Больше всего сторонников присоединения Украины к ЕС - на западе страны (75,9%), и в г.Киеве (70,9), меньше всего - на юге (42%) и востоке (31,5%) Украины. В то же время на юге и востоке больше всего противников евроинтеграции Украины (35% и 51,2% соответственно), а меньше всего противников - на западе (8,3%).

Если бы в ближайшее время произошел референдум относительно вступления Украины в НАТО, 44,3% респондентов поддержали бы такое присоединение, "против" проголосовали бы 32,3% опрошенных. Затруднились с ответом - 16,2%, не участвовали бы в референдуме - 7,3%.

Наибольшее количество тех, кто готов поддержать вступление Украины в НАТО, проживает на западе страны (63,4%) и в г.Киеве (64,5%), наименьшее - на юге и востоке (22,4% и 20,2% соответственно). Больше всего тех, кто готов проголосовать против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу - на юге (50,2%) и востоке (64,5%), меньше всего противников Альянса- на западе (11,9%).

На вопрос о том, каким путем нужно развиваться нашей стране, 37,6% респондентов ответили, что нужно определить свой собственный путь развития с опорой исключительно на свои ресурсы.

Что Украине нужно добриваться членства в Евросоюзе считают 36,4% респондентов, за интеграцию с ЕС при развитии тесных отношений с соседними странами на востоке выступают 11,1% опрошенных. Возобновление тесных отношений с Россией и странами СНГ поддерживают 9,1% . Затруднились с ответом 5,3%, еще 0,8% назвали другой вариант.

Исследование проводилось с 8 по 18 февраля 2019 года. Выборка: 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Статистическая погрешность исследования +/-2,1%.

Опрос: а ЕС готовы вступать 57% украинцев, в НАТО - более 44%
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