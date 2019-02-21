Опрос: главной проблемой украинцы считают войну

Наиболее острой общегосударственной проблемой для Украины в настоящее время, по мнению украинцев, является военный конфликт на Донбассе.

Такие результаты демонстрирует социологическое исследование Института социальных технологий «Социополис», проведенное с 8 по 15 февраля.

Наиболее острой общегосударственной проблемой для Украины в настоящее время, по мнению опрошенных, является военный конфликт на Донбассе - указанную проблему назвали в числе трех наиболее актуальных для Украины 57,3% респондентов.

На втором месте по степени актуальности находится проблема коррупции в органах власти (ее назвали в числе наиболее актуальных для страны 31,5% опрошенных), а на третьем - высокие тарифы на коммунальные услуги и их рост (29,0%).

Опрос проводился с использованием метода личного интервью face-to-face. Всего было опрошено 2409 респондентов, которые зарегистрированы в 139 населенных пунктах Украины.

Указанная выборка репрезентативна для всего взрослого населения Украины по признакам пола, возраста, региона проживания и типа населенного пункта (городской населенный пункт / село). Теоретическая статистическая погрешность выборки (с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,0%.