Опрос: избиратели Порошенко голосуют против Путина, электорат Зеленского хочет перемен

По результатам свежих рейтингов кандидатов в президенты, среди избирателей Владимира Зеленского 68% своим выбором выражают, прежде всего, протест против существующей ситуации в стране, а 26% выбирают его как личность.
В целом 66% украинцев считают, что именно это является главной мотивацией голосовать за Зеленского, а 20% считают, что за Зеленского в первую очередь голосуют как за личность, передает Интерфакс.
Среди избирателей действующего президента Петра Порошенко почти 40% голосуют не столько за него, как против президента Российской Федерации Владимира Путина, а 42% голосуют за личность Порошенко.
31% всех респондентов считают, что за Порошенко голосуют как за личность, 26% считают, что голосования за него это, в первую очередь, "против Путина".
57% избирателей, которые готовы поддержать во втором туре Зеленского, голосуют скорее за него, а 41% из таких голосуют против Порошенко.
75% избирателей, которые готовы поддержать во втором туре Порошенко, голосуют скорее за него, 22% голосуют скорее против Зеленского.
Опрос проводился 5-10 апреля 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов, личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.
Где и как пройдут дебаты кандидатов в президенты
Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко пригласил своего оппонента комика Владимира Зеленского на дебаты в воскресенье 14 апреля на НСК «Олимпийский» к 14:14.
В госпредприятие НСК "Олимпийский" поступили запросы от представителей кандидата в президенты Украины Петра Порошенко относительно проведения дебатов 14 и 19 апреля и от представителя кандидата в президенты Владимира Зеленского - 19 апреля 2019 года.
В свою очередь, в Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут в соответствии с законом в студии «Общественного» 19 апреля в 20.00 не зависимо от того, придут ли туда кандидаты. Телеканал готов ко всем вариантам проведения эфира вплоть до отсутствия одного, или обоих кандидатов в студии.