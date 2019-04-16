Опрос КМИС: за Зеленского проголосуют 72,2%, за Порошенко — 25,4%

Опубликованы новые рейтинги кандидатов в президенты Украины: за кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре собираются голосовать 72,2% избирателей, за Петра Порошенко - 25,4%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 9-14 апреля.

Разница между кандидатами составляет 46,8% в пользу Зеленского. Отметим, что речь идет об избирателях, которые планируют голосовать и определились со своим выбором.

Еще 2,4% избирателей собираются испортить свой бюллетень.

КМИС опросил 2004 человек, живущих в 129 населенных пунктах (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, аннексированного Крыма). Погрешность не превышает 3,3%.

Если сравнивать уровень поддержки кандидатов с данным опроса Социологической группы «Рейтинг» (5-10 апреля), то он вырос на 11,2 процентных пункта у Зеленского и уменьшился на 1,4 процентных пункта у Порошенко.

Второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля.

По результатам недавних опросов, среди избирателей Владимира Зеленского 68% своим выбором выражают, прежде всего, протест против существующей ситуации в стране, а 26% выбирают его как личность.