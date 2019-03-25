Политика

Опрос КМИС: Зеленский выигрывает у любого соперника

Мещерякова Ольга 25 марта, 12:03

За неделю до выборов рейтинг кандидатов в президенты пророчит победу Владимиру Зеленскому независимо от того, кто станет его соперником во втором туре.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет РБК-Украина.

По данным опроса, в случае выхода во второй тур Зеленского в паре с Петром Порошенко, за первого проголосуют 43% избирателей, за второго - 17,6%. В паре Зеленский - Тимошенко голоса распределятся 39,1% на 20,0%.

Данные опроса КМИС свидетельствуют, что в случае выхода во второй тур Порошенко проиграет любому из кандидатов, включая Юрия Бойко.

В то же время, по данным опроса, около половины респондентов колеблются и не могут сказать, кто победит на выборах. Среди тех, кто все-таки определился со своим мнением, относительно чаще всего назывались Зеленский (22,6% среди всех респондентов), Порошенко (16,5%) и Тимошенко (12,1%). Других кандидатов назвали не более 3% опрошенных респондентов.

Киевский международный институт социологии провел опрос провел всеукраинский опрос общественного мнения с 14 по 22 марта 2019 года. Методом личного интервью опрошены 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

За полторы недели до выборов президента Украины, по данным Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" совместно с Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус", во втором туре встретятся действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", президентский рейтинг за две недели до выборов возглавляли три кандидата: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

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