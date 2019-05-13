Партия Тимошенко тоже хочет инаугурировать Зеленского 19 мая


Партия Батькивщина считает, что лучше как можно быстрее провести инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, сообщил заместитель председателя Батькивщины Сергей Соболев.

«Я думаю, что чем быстрее президент приступит к исполнению своих полномочий, тем стабильнее будет ситуация в стране и вне ее. Мы поддерживаем ту дату, которая быстрее. Значит будет 19», - сказал Соболев, передает пресс-служба партии.

Ранее Зеленский выступал со срочным обращением в Верховную Раду: он требует назначить его инаугурацию на 19 мая. Также он заявил, что Порошенко «творит необратимое» и сравнил действующего президента с «невоспитанным туристом» и «хромой уткой».

Порошенко ответил Зеленскому на сравнение с «невоспитанным туристом», отметив, что Украина - не номер в египетском отеле.

Зеленский также написал письмо спикеру Рады Андрею Парубию, в котором настаивает на проведении инаугурации на 19 мая.

В свою очередь, депутаты фракции «Самопомощь» уже сообщили, что готовы поддержать инаугурацию 19 мая.

В таком случае по закону он успеет распустить Раду, если захочет этого и если будут законные основания, но сам Зеленский говорил, что о роспуске парламента говорить рано.