Партнер Зеленского рассказал, что тот отдал свой бизнес «кому-то, не помню кому»

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский, по словам своего бизнес-партнера отдал свою долю «Студия квартал 95» кому-то из друзей на пять лет.

«Он вышел (из бизнеса - ред.), там одна-две подписи осталось. Отдал кому-то свою долю. Возможно мне, возможно Борису (Шефирову - ред.), я не помню. Это не настолько важно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем», - сообщил Сергей Шефиров в интервью TheБабелю.

По его словам, братья Шефировы договорились с Зеленским, что вернут ему его долю компании по завершению президентского срока.

Он также отметил, что несмотря на то, что Зеленский отошел от управления бизнеса, он будет получать дивиденды от деятельности компании. Также за Зеленским останутся права собственности на некоторые бренды.

Сергей Шефир также рассказал, что считает Юлию Тимошенко потенциальным партнером команды Зеленского в процессе формирования коалиции в Верховной Раде потому, что она «патриотично настроенный человек».

30 апреля после того, как Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Владимира Зеленского на выборах президента Украины, Президент Петр Порошенко поздравил оппонента с победой и призвал продемонстрировать международным партнерам единую украинскую позицию.