Парубий подписал закон о языке

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» во время пленарного заседания парламента.

Перед этим нардепы отклонили проекты постановлений, которые могли отменить результаты голосования во втором чтении и блокировали подписание документа. Раньше их внесли в Раду депутаты из фракции «Оппозиционный блок» и внефракционные парламентарии.

Парубий также попросил Аппарат Рады как можно скорее направить документ в администрацию президента, чтобы глава государства поставил свою подпись под законом.

Ранее Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении заявления активистки Елены Бережной, которая просила запретить спикеру Рады Андрею Парубию подписывать и публиковать закон о языке.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что судебный иск, призванный заблокировать подписание закона о языке, является «циничной попыткой пророссийского реванша».