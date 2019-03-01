Парубий разрешил иностранным военным тренироваться в Украине

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 года для участия во многонациональных учениях.

Спикер подписал закон во время интервью телеканалу "Рада", передает пресс-служба парламента.

"Фактически, мы дали возможность, чтобы не просто наши воины проходили совместные учения с нашими партнерами из НАТО, а также чтобы корабли Великобритании, Соединенных Штатов могли быть в Черном море, могли быть в портах Одессы как гаранты безопасности и как демонстрация наших союзнических отношений", - сказал при этом Парубий.

26 февраля Верховная Рада приняла за основу и в целом соответствующий президентский проект закона №10067. Документ предусматривает согласие на решение главы государства о допуске в Украину иностранных подразделений для участия в шести учениях, два из которых являются украинско-американскими, одно - украинско-британским, одно - украинско-румынским и еще два - многонациональными.