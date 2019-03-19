Пленного украинского моряка прооперировали в Москве

Российские врачи прооперировали раненого пленного украинского моряка Василия Сороку.

Об этом сообщил руководитель Московской городской коллегии адвокатов «Форт» Сергей Бадамшин на Facebook.

«Раненого военнопленного Василия Сороку прооперировали! Наконец-то хорошие новости, которые все мы ждали и добивались совместными усилиями. Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объёме, а Василий и все моряки скорее вернутся домой», - сообщил адвокат.

Эту информацию эту подтвердили вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева и сотрудники больницы, где делали операцию.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль протаранил украинский рейдовый буксир в Азовском море, когда тот вместе с еще двумя бронированными катерами переходил из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время выхода судов из Керченского пролива российские пограничники открыли по ним огонь и захватили корабли, на которых находились 24 моряка. Экипаж попал в плен. Трое военных были ранены, в том числе и Василий Сорока.

Позже Московский городской суд оставил украинских моряков под стражей.

Не только украинские власти, но и посольство США в Украине неоднократно требовали от России немедленно освободить всех украинских моряков и политзаключенных.