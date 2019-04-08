Почему Зеленский отказывается сдавать анализы по правилам Всемирного антидопингового агентства

Предложение сдать анализы представителям Всемирного антидопингового агентства (WADA) перед проведенем дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского назвали полным абсурдом.

В штабе утверждают, что анализы Зеленский сдал «в соответствии с действующим законодательством и процедурой». Чтоб развеять сомнения по поводу их действительности и возможных махинаций команда Зеленского предлагает обращаться в правоохранительные органы.

«Если мы так часто будем об этом вспоминать, то на любую конференцию журналистов будут пускать только после сдачи анализов - это уже полный абсурд», - заявили в команде Зеленского.

Дебаты Порошенко и Зеленского

Некоторое время в штабе Зеленского отказывались от идеи проведения дебатов с действующим президентом Порошенко под предлогом отсутствия общественного запроса, но после массовых требований дебатов в соцсетях Зеленский записал видеообращение к Порошенко с призывом провести дебаты не в студии Общественного телевидения, как предусмотрено законом, а на поле стадиона НСК «Олимпийский».

Сложности с местом сдачи анализов Зеленским и Порошенко

Среди требований, поставленных комиком президенту для проведения публичных дебатов было обязательное медицинское обследование на наличие алкоголя и наркотических веществ, так как «стране нужен здоровый президент».

Спустя девять часов после приглашения Порошенко согласился на дебаты и в ответном видеообращении позвал Зеленского на следующее утро сдавать анализы в медпункте НСК «Олимпийского».

Предложение Порошенко Зеленский отклонил, ссылаясь на возможную заангажированность медпункта стадиона, из-за того, что он находится в государственной собственности. Сам шоумен отправился сдавать кровь в частную лабораторию клиники Eurolab и пригласил туда же президента.

В штабе Порошенко такох ход восприняли подозрительно и подчеркнули тот факт, что владелец медицинского центра Eurolab симпатизирует артисту Владимиру Зеленскому, поэтому анализ в этой клинике не может быть объективным.

Как кандидаты в президенты сдавали анализы

Утром 5 апреля Петр Порошенко в медпункте НСК «Олимпийский» сдал все необходимые биоматериалы для поиска всевозможных психоактивных веществ, таких как алкоголь, опиоиды, каннабиноиды, седативные средства, гипнотические препараты, кокаин, другие вещества. Исключение составляют табак и кофеин.

По результатам экспресс-теста, ни одного психоактивного вещества найдено не было. Больше времени займет анализ волос и фолликул.

Владимир Зеленский сдал только анализ крови тем же утром в лаборатории частной клиники Eurolab. Ближе к обеду, кандидат в президенты опубликовал результаты своих анализов, но в документе изначально была указана дата 2 апреля, вместо 5. Позже он заменил документ на другой с уже актуальной датой. Психоактивнфх веществ в крови Зеленского лаборатория не выявила, а клиника назвала первоначальный документ с результатами анализов ошибочным и извинилась за то, что перепутала дату сдачи анализа.

После путаницы в датах штаб Порошенко призвал Зеленского сдать на исследование весь необходимый биоматериал, в том числе и образец волос, как это предусмотрено медицинским протоколом.

Анализы кандидатов в президенты Всемирному антидопинговому агентству

На фоне разногласий, касающихся места и формата проведения анализов, украинский боксер Владимир Кличко предложил кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому сдать анализы во Всемирном антидопинговом агентстве.

«Если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенным методом международной организации World Anti-Doping Agency», - написал боксер.

Петр Порошенко такое предложение принял с энтузиазмом и пообещал в течение недели пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве, ведь верховным главнокомандующим не может быть человек, зависимый от наркотиков.

Как правильно сдавать анализы на наличие алкоголя и наркотических веществ

На своей странице Facebook министр здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, каким образом и в течение какого срока можно обнаруживать остатки алкоголя или наркотиков в организме человека. Она подчеркнула, что для основательного анализа необходимо специфическое оборудование. Это должен быть длительный процесс исследования (2-3 дня) на основе аналитической химии. А именно: хромато-масс-спектрометрия.

«Все остальное, например тест-полоски, что обещают результат за 15 минут, не является достоверным показателем... Наличие алкоголя в организме проще подтвердить, чем наркотики. Для этого используют хроматографический метод. В то же время, он быстрее выводится из организма», - подчеркнула министр.

Наркотические вещества или алкоголь сохраняются в биологических материалах человека с разной продолжительностью. Продолжительность хранения зависит от того, как часто человек употребляет.

«В волосах следы наркотических веществ появляются после одной недели от времени употребления. Но хранятся там очень долго - до 90 дней и даже больше. Волос растет со скоростью примерно 1 см в месяц, поэтому в зависимости от его длины можно определить употребление наркотиков в течение последних месяцев», - добавила Супрун.