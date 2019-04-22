Под Администрацией президента собрался митинг-благодарность Порошенко

Под Администрацией президента собрались около тысячи человек, чтобы поблагодарить главу государства Петра Порошенко за пять лет работы после того, как его не переизбрали на второй срок.

Президент вышел к людям и выразил благодарность всем, кто пришел.

«Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентских выборах. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов», - отметил Порошенко.

Люди начали скандировать «Через год». На этом Порошенко ответил; «Через год, так через год».

Петр Порошенко проиграл выборы шоумену Владимиру Зеленскому: разница между Зеленским и Порошенко более 48% голосов.

Явка избирателей на выборах президента во втором туре составила 62,07%, в первом туре явка избирателей составила 62,8%.

Порошенко признал победу Зеленского после публикации результатов Национального экзит-пола и поздравил своего оппонента по телефону.