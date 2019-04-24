Подозреваемого в организации убийства Гандзюк Павловского оставили в СИЗО

Суд отказал защите Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, в ходатайстве об изменении меры пресечения и оставил его под стражей.

Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда города Киева Елена Мелешак, сообщил юрист Маси Найем.

«Судья Шевченковского районного суда г. Киев не удовлетворяет ходатайство адвокатов. Павловский остается под стражей. А также обязала руководство изолятора, где содержат Павловского, обеспечить его надлежащим лечением», - написал он.

Юрист также отметил, что прокуроры по делу не протестовали против изменения меры пресечения.

«Прокуратура: «Нет оснований использовать для подозреваемого содержания под стражей. Поэтому считаем возможным применить ночной домашний арест», - процитировал прокуроров Наем.

31 июля в Херсоне около подъезда мужчина вылил на советницу главы Херсона кислоту. Екатерина Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице.