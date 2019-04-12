Политика

Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер вышел на работу

Мещерякова Ольга 12 апреля, 18:04

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства советницы городского главы Херсона Екатерины Гандзюк вернулся на работу.

Об этом сообщили в приемной Херсонского областного совета, а также об этом свидетельствует его присутствие на сегодняшнем совещании относительно автономизации учреждений здравоохранения, сообщает Громадське.

Ранее Владислав Мангер дважды не явился на судебные заседания по поводу продления сроков отстранения его от должности, из-за плохого самочувствия и госпитализации.

Напомним, 11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля суд взял под стражу Владислава Мангера до 3 марта с залогом 2,5 миллиона гривен. На следующий день его внесли одновременно двое кандидатов в президенты - Александр Вилкул и Илья Кива.

В начале марта суд на месяц отстранил Мангера от должности председателя Херсонского областного совета.

3 апреля суд обязал надеть электронный браслет Мангеру, также он должен был сдать заграничный паспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины. Мера пресечения будет действовать для Мангера почти два месяца - до 1 июня.

Тогда же прокуратура просила взять чиновника под стражу, но суд отказался удовлетворять эту часть ходатайства.

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