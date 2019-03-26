Политзаключенного Балуха держат в изоляторе в Твери

Украинского политзаключенного Владимира Балуха держат в Следственном изоляторе №1 российского города Тверь.

Об этом сообщил крымский адвокат Тарас Омельченко, передает «Крымская правозащитная группа».

По информации Омельченко, украинского политзаключенного до сих пор не направили в колонию и держат в СИЗО. По мнению адвокатов и правозащитников, Балуха должны этапировать в исправительную колонию №4 в городе Торжок Тверской области.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года в Крыму. Сотрудники ФСБ заявили, что нашли на чердаке дома, где живет активист, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - за то, что отказался снимать флаг Украины во дворе своего дома в Крыму. 16 января 2018 года Балуха признали виновным в хранении боеприпасов.

Балуха приговорили к пяти годам колонии по совокупности двух уголовных дел - о незаконном хранении оружия и взрывчатки и дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 3 октября 2018 года «Верховный суд» Крыма смягчил приговор в месяц.

В середине февраля украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли в Краснодар. Крымская правозащитная группа сообщила, что Балуха из СИЗО Симферополя этапировали в Краснодар в соседней России голодным и без вещей.

14 марта Владимир Балух потерялся во время постоянных етапирований. Тогда правозащитники разыскали его в Ярославле.